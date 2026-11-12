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İtalya'nın kuzeybatısında sel nedeniyle La Spezia'da mahsur kalan 60 işçi kurtarıldı

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İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Massa yakınlarındaki köylerden yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken La Spezia'da mahsur kalan 60 işçi kurtarıldı.

İtalya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok noktada sel, taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış sebebiyle "kırmızı alarm" verilen bölgelerde birçok nehir ve dere yatağında taşkınlar yaşanması nedeniyle bazı beldelerde caddeler sular altında kalarak çamurla kaplandı.

Toskana bölgesinin batısındaki Massa kenti yakınlarında şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Casette ve Forno köylerinden yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Yine aynı bölgede Lucca kenti yakınlarından geçen Serchio Nehri'nde de yağışlar nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken nehrin üzerindeki köprüler de tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Toskana bölgesinde bazı riskli noktalarda demir yolu seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici olarak durduruldu.

Ligurya bölgesindeki La Spezia kentinde de okullar bugün ve yarın tatil edildi.

La Spezia'da gece boyunca sel ve taşkın sularının yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 60 kadar işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA
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