İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Şanlıurfa'da
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Hasan Şıldak ile görüşüp, Şeref Defteri'ni imzalayan Marrapodi, daha sonra belediye başkanıyla bir araya geldi. Başkan Gülpınar, Büyükelçi'ye kente özgü hediyeler takdim etti.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Valiliği ziyaret eden Marrapodi, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.
İtalyan heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.
Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel