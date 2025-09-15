Haberler

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Şanlıurfa'da

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Şanlıurfa'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Hasan Şıldak ile görüşüp, Şeref Defteri'ni imzalayan Marrapodi, daha sonra belediye başkanıyla bir araya geldi. Başkan Gülpınar, Büyükelçi'ye kente özgü hediyeler takdim etti.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Marrapodi, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

İtalyan heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.

Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.