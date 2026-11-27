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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "dünyanın başka yerlerindeki Rus gemilerine saldırmadan önce bundan etkilenebilecek partner ülkelerle koordinasyon kurmadan harekete geçmediklerine" dair söylediklerinin doğru olmadığını, Bingazi'deki saldırıdan önce İtalya ile bir koordinasyon olmadığını belirtti.

Zelenskiy'nin, İngiliz yayın kuruluşu BBC kanalında bugün yayımlanan röportajında, Libya'nın Bingazi Limanı'nda ve açıklarında 22 Kasım'da 2 gemiyi hedef aldıkları saldırı gibi "dünyanın başka yerlerinde Rus gemilerine yönelik saldırıları öncesi, bundan etkilenebilecek partner ülkelerle koordinasyon kurduklarını" söylemesi, İtalya'nın tepkisini çekti.

Tajani, bir etkinlik çıkışında gazetecilerin, Zelenskiy'nin açıklamasını sorması üzerine "Hiçbir koordinasyon olmadı hatta Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) bile bunu söyledi ve müttefikleriyle geleceği görüşeceklerini belirtti. Hiçbirimiz bilgilendirilmedik, Ukraynalıların Libya'da ne yaptığı hakkında kimse hiçbir şey bilmiyordu. Dolayısıyla Zelenskiy'nin söyledikleri doğru değil." diye konuştu.

Tajani, dün Başbakan Giorgia Meloni'nin de dile getirdiği, İtalya olarak savaşın Akdeniz'e yayılmamasını istemedikleri görüşünü de yineledi.

Muhalefetteki sol partiler ise Başbakan Meloni'nin parlamentoya bu konu ve Zelenskiy'nin açıklamalarıyla ilgili bilgi vermesini istedi.

Ukrayna'nın Bingazi limanı ve açıklarındaki operasyonu

Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Ukrayna'nın Bingazi'deki saldırısı İtalya tarafından eleştirilmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26 Kasım'da Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'ne girişi sırasında Ukrayna'nın Bingazi'deki operasyonuna ilişkin "Savaşın Akdeniz'e yayılmaması gerektiğine ve sıçramayacağına inanıyorum. Ukraynalı dostlarımızla ve ortaklarımızla bu konuda çok net olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA