İtalya'da ulaşım, eğitim ve basın sektörlerinde greve gidildi

İtalya'da ulaşım, eğitim ve basın-yayın sektöründe çalışanlar, alanlarındaki farklı talepleri dile getirmek için sendikaların çağrısıyla greve gitti.

Ulaşım sektöründe özellikle Milano, Monza, Novara gibi kentlerde toplu taşıma ağında çalışanlar, alanlarındaki özelleştirme hamlelerine, taşeronluk uygulamalarına, yoğun vardiyalara, özlük haklarının çiğnenmesine karşı çıkmak için ve çalışma koşullarında güvenlik ve hijyen gibi temel güvencelerin sağlanması talebiyle greve gitti.

Milano'da grev nedeniyle metro ulaşımının durması sonrası grevden habersiz vatandaşların şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Bazı sendika temsilcileri ile çalışanlar da belediye otobüslerinin park yerlerinin önünde seslerini duyurabilmek için küçük çaplı protesto düzenledi.

Eğitim sektöründe de öğretmenler ve çalışanlar, ilgili sendikaların çağrısıyla okullarda güvencesi olmayan istihdama son verilmesi, boş kadrolara gerekli atamaların yapılması ve okul müdürlerinin rekabetçi bir sınav yerine öğretmenler arasında seçimle belirlenmesi talebiyle grev yaptı.

Birçok kentteki ilk ve orta dereceli okullarda grev dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verildi.

Ülkede basın-yayın sektöründe çalışanlar da İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) başta olmak üzere ilgili sendikaların çağrısıyla, 10 yıl önce sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmemesi ve çalışanların özlük hakları verilmeden çalıştırılmasını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti.

İtalyan devlet televizyonu RAI, haber kanalı Rainews24 canlı yayın akışlarını keserek banttan programlar yayınlarken, İtalyan haber ajansı ANSA haber akışını, gazeteler de internet sitelerindeki güncellemeleri durdurdu.

Tgcom24, SkyTg24 gibi haber kanallar da greve destek verdi.