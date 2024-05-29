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İtalya'da Tatbikat Sırasında 3 Polis Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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İtalya'nın kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirilen tatbikatta 3 polis uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Mali Polis (GDF) tarafından yapılan arama kurtarma tatbikatı sırasında yaşanan olayda, 3 genç polis hayatını kaybetti.

İtalya'da Mali Polisin (GDF), ülkenin kuzeyindeki Alp dağlarında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında 3 polisin uçurumdan düşerek can verdiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Sondrio vilayetine bağlı Val Masino beldesinde GDF tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, tatbikat sırasında Alp dağlarındaki karakolda görevli 32, 25 ve 22 yaşlarındaki 3 mali polisin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkede mali, vergi kaçakçılığı ve gümrük muhafazası gibi alanlardan sorumlu GDF'nin bağlı olduğu Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, yaptığı yazılı açıklamada, "Val Masino'da bir tatbikat sırasında trajik bir şekilde ölen GDF'nin dağ kurtarma ekibindeki üç genç askerin ailelerinin acısını paylaşıyorum. Hepimizi derinden etkileyen hadise nedeniyle GDF'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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