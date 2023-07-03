İtalya'da Tarihi At Yarışı Büyük İlgi Gördü

SİENA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Siena kentinde düzenlenen Palio sırasında at süren jokeyler, 2 Temmuz 2023. Palio ya da İtalyanca "Palio di Siena" olarak adlandırılan at yarışı 1656 yılından bu yana Siena kentinde yılda iki kez düzenleniyor.