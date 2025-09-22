İtalya'da 'Soykırıma Karşı Rahipler' Dua Yürüyüşü Düzenledi

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak için Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce kurulan "Soykırıma karşı çıkan rahipler" oluşumu, İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin'deki katliamın durması için dua etti.

Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce kısa süre önce İtalya'da kurulan ve şu ana kadar 34 ülkeden 1200'den fazla rahibin katıldığı "Soykırıma Karşı Rahipler" grubu, ilk olarak Sant'Andrea al Quirinale Kilisesi'nde bir araya geldi.

Burada Gazze'de soykırımın durması ve barış için dua eden rahipler, daha sonra İtalya Temsilciler Meclisi'ne, oradan da Caravita Kilisesi'ne yürüdü.

"Silahsız ve silahsızlandırılmış bir barış için", "Gazze için barış", "Bombaları durdurun" yazılı dövizler taşıyan rahipler, Roma kent merkezindeki yürüyüşleri sırasında meclisin önünde ve belli noktalarda durarak ilahiler okudu, Gazze'de barış için dua etti.

Grubun yürüyüşü, Caravita Kilisesi'ndeki ayin ve yapılan konuşmalarla son buldu.

"İnsanlar Gazze'de olanları görsün"

Caravita Kilisesi'ndeki törenin ardından İtalyan Rahip Pietro Rossini, AA muhabirine, "Soykırıma Karşı Rahipler" ağının varlığını okuduğunda bir rahip olarak içinin rahatladığını, kendisinin de katılmak istediğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde görev aldığını belirten Rossini, "Bu girişime bütün İtalya'dan pek çok rahip katıldı ve birlikte hazırladığımız soykırıma karşı belgeye imza attılar. Şu anda bu belgeye dünyanın 5 kıtasından, piskoposlar ve hatta bir kardinal de dahil olmak üzere 1500 rahibin imza atmış olması öngörülüyor. Bu sonuçtan gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Rossini, "İnsanlar Gazze'de olanları görsün, uyuşuk kalmasın ve kayıtsız kalmayalım." dedi.

Bugün Gazze halkını aç ve susuz gördüklerini dile getiren Rossini, şöyle devam etti:

"Gerekli gıdalar olmadığı için değil, bu temel ihtiyaçların o halka gitmesi engellendiği için. ve hepsi bu kadar da değil. Baskılar, bombardımanlar, hastanelerin yıkılması, çocukların, kadınların, masumların öldürülmesi... Biz bütün bunları insanlığa karşı bir suç olarak ilan ediyoruz. Rahipler olarak buna sessiz kalamayız."

"Dua etmeye, adaletten söz etmeye devam etmeliyiz"

Rahip Rito Maresca da adını güvenliği gerekçesiyle veremeyeceği Orta Doğu'dan bir rahibenin kendilerine verdiği vizyonla harekete geçtiklerini anlattı.

Maresca, "Bize, 'Neden rahipler hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey yapmıyor, keşke rahipler bir dua yürüyüşü organize etse.' dedi. Bu çağrı bizi sarstı ve biz de arkadaşlarımızın telefon numaralarını toplamaya başladık. Böylece bir ağ doğdu. 'Soykırıma Karşı Rahipler' başlıklı bir belge hazırladık ve Roma'ya gelip dua etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun dün şiddet üzerine kurulu bir geleceğin olmayacağını söylediğini aktaran Maresca, "Keşke bu şiddet bugün bitse ama bugün bitse bile barışma süreci çok uzun olacak. Bu nedenle dua etmeye, affetmekten, adaletten söz etmeye devam etmeliyiz çünkü İsrail ile Filistin halkı arasında adalet olmadan asla bir uzlaşma olmayacak." şeklinde konuştu.