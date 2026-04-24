İtalya'da sağ hükümetin hazırladığı kapsamlı yeni güvenlik yasa tasarısı yasalaştı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, göçmenlerin gönüllü geri dönüşü tercih etmesini sağlayan avukatlara teşvikler içeren ve gösteriler öncesinde olay çıkarmasından şüphelenilen kişilerin önleyici gözaltına alınmasını öngören yeni kapsamlı güvenlik yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde onaylanarak yasalaştı.

İktidara geldiği Ekim 2022'den bu yana düzensiz göç ve güvenlik alanlarında birçok yasal düzenleme getiren Meloni hükümeti, tartışmalara yol açan yeni kapsamlı güvenlik yasa tasarısı yasalaşması için gereken parlamentodaki onay sürecini tamamladı.

Göçmenlerin gönüllü geri dönüşü tercih etmesini sağlayan avukatlara maddi teşvik öngören dolayısıyla bu haliyle tartışmalara yol açan ve hatta Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da bazı çekincelerini belirttiği güvenlik yasa tasarısı, geçen hafta parlamentonun üst kanadı Senatoda geçen hafta onaylandıktan sonra bugün de Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Yeni güvenlik yasa tasarısı, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 102'ye karşı, 162 "evet" oyuyla onaylandı.

Meloni hükümeti, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından dile getirilen anayasal çekinceleri gidermeyi amaçlayan ve bu teşviki arabulucular gibi diğer görevlilere de genişleten düzeltici bir ek kararnameyi de bugün Bakanlar Kurulunda onayladı.

Temsilciler Meclisinde güvenlik yasa tasarısına ilişkin görüşmeler sırasında muhalefetteki sol partilere mensup milletvekilleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı direnişinin sembolü de olan "Bella Ciao" isimli halk şarkısını söylerken, "Güvenliğimiz Anayasa'dır" yazılı pankartlar açtı.

Başbakan Giorgia Meloni de hafta başında Milano'da yaptığı açıklamada, hükümetin anayasaya aykırı bir yasa tasarısı hazırlayıp bunu hemen başka bir acil kararnameyle düzeltmek zorunda kaldığı yönündeki muhalefet eleştirilerini reddetmişti.

Meloni, ülkelerine gönüllü olarak dönmeyi seçen göçmenlerin avukatlarına verilecek tartışmalı 615 avroluk teşvik konusunda Cumhurbaşkanı Mattarella'nın gündeme getirdiği "teknik sorunların" ayrı bir kararnameyle çözüldüğünü söylemişti.

Söz konusu güvenlik yasa tasarısı, son günlerde avukatlara yönelik teşvik üzerinden kamuoyunda tartışılsa da ayrıca, gösteriler öncesinde olay çıkarmasından şüphelenilen kişilerin önleyici gözaltına alınmasını, genç sokak çetelerine karşı sert tedbirler alınması ve reşit olmayanlara bıçak satışının yasaklanmasını, güvenlik ile kamu düzenini güçlendirme ve polisin meşru müdafaa nedeniyle kovuşturmaya uğramasını önlemeye yönelik başka tedbirleri de içeriyor.