İtalya'da Gençlik Kolları'nın Faşist Sloganları Tepki Çekti

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) gençlik kollarının Parma şubesinde bir grup gencin, faşizm dönemini ve faşist lider Benito Mussolini'yi öven sloganlar atması kamuoyunda tepki çekti.

İnternette bazı sosyal medya platformlarına düşen bir görüntü, ülkede tartışmalara yol açtı.

Başbakan Meloni'nin partisi FdI'nin gençlik kollarının Parma kentindeki şubesinde bir grup gencin, İtalya'nın faşizm dönemini ve faşist lideri Benito Mussolini'yi öven sloganlar attığı anların olduğu söz konusu görüntü, iddiaya göre Mussolini'nin Ekim 1922'de "Kara Gömlekliler" isimli grupla iktidarı ele geçirdiği "Roma'ya Yürüyüş"ün yıl dönümü olan 28 Ekim akşamı çekildi.

Görüntüler, sol çevreler başta olmak üzere pek çok kesimin tepki göstermesine neden olurken, ana muhalefetteki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni'yi eleştirdi.

Partisinin Salerno kentindeki bir etkinliğinde konuşan Schlein, görüntüye ilişkin "Çok ciddi. Başbakan Giorgia Meloni'den buna mesafe koymasını bekliyoruz. ya da belki bu sefer de sessiz kalır? Kim bilir." ifadesini kullandı.

Merkez sol ittifakın adayı olarak 2022'deki yerel seçimde seçilen Parma Belediye Başkanı Michele Guerra da "Bu şehrin temsil ettiği değerler, FdI merkezinde utanmadan propagandası yapılan ve Mussolini'yi öven, Kara Gömlekliler ve faşist çeteler için slogan atanlara tamamen zıttır. Parma, geçmiş ve korkunç bir dönemin iğrenç propagandasını ne şimdi ne de gelecekte kabul edecektir. 80 yıldır kabul etmedi ve bundan sonra da etmeyecektir." yorumunu yaptı.

FdI'nin ulusal örgütlenmesinden sorumlu Giovanni Donzelli ise söz konusu görüntü internete düşmeden önce, Parma'daki gençlik kolları yönetimini ivedi şekilde görevden aldıklarını belirtti.

Parma Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı

Basında yer alan haberlere göre, Parma Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin kimseye herhangi bir suçlama isnat etmeden olayın doğru olup olmadığına yönelik bir soruşturma başlattı.

Diğer yandan, ülkede geçen yıl "Fanpage" isimli internet haber sitesinin yayımladığı görüntülerde, FdI'nin gençlik hareketi "Gioventu Nazionale" üyelerinin kendilerini faşist ilan edip, faşist selamı verdiği, Nazi sloganı olan "Sieg Heil" diye bağırdığı anların olması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Meloni, Ekim 2022'de iktidara geldikten sonra parlamentoda yaptığı bir konuşmada, İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin 1938'de çıkardığı ırkçı, Yahudi karşıtı ayrımcı yasaları kınamıştı. Buna karşın Meloni'nin, kendisinin de gençlik döneminde Mussolini'yi övdüğü videolar internette bulunuyor. Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin de İtalyan Sosyal Hareketine (MSI) dayandığı ve partisinin logosundaki "alev" figürünün MSI'den geldiği belirtiliyor.