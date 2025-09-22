İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri ve Grevler

İtalya'nın büyük kentlerinde, yüz binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Liman kentleri Livorno ve Cenova'da da işçiler greve giderek, limanlara giriş çıkışları kapattı.Başta başkent Roma olmak üzere İtalya'nın çok sayıda kentinde Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Söz konusu gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Başkent Roma'da Termini Garı önünde gerçekleştirilen eylemde, aralarında çok sayıda üniversite öğrencisinin de bulunduğu on binlerce kişi yer aldı. Yetkililer katılımcı sayısını 20 bin ile 40 bin arasında verirken, gösteriyi organize eden gruplar, yaklaşık 100 bin kişinin bir araya geldiğini ifade etti.

Filistin bayrakları ile gösteriye katılanlar "Filistin'i kurtarın!" sloganları atarken Roma'nın sembollerinden Kolezyum'a doğru yapılan yürüyüşün en önünde, üstünde "Soykırıma karşı. Her şeyi durduralım" yazılı bir afiş açıldı.

Protesto gösterileri kapsamında düzenlenen grev eylemleri sebebiyle Roma'nın toplu taşıma sisteminde yer yer aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor.

İşçiler limanları kapattı

Liman kentleri Cenova ve Livorno'daki eylemlere katılan liman işçileri, liman tesislerine giriş-çıkışları kapattı. İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde yapılan eyleme de, organizatörlerin verilerine göre yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Buradaki eylemi takip eden bir AFP muhabirinin aktardığına göre bazı göstericiler eylem esnasında ABD bayrağı yaktı.

İtalya'nın üniversitesi ile ünlü Bologna kentinde düzenlenen eyleme ise 10 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Torino, Floransa ve Napoli'nin yanı sıra, Sicilya'da da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

İtalya Filistin'i tanımıyor

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz'in, Pazar günü Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından, Fransa'nın da Pazartesi günü aynı yönde karar alması bekleniyor. İtalya'da hükümette olan Georgia Meloni hükümeti ise Filistin'in devlet olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Diğer yandan Roma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sert ifadelerle eleştiriyor. Bunun yanı sıra Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana İtalya, İsrail'e silah satışını durdurduğunu duyurdu.

Hamas ve müttefiki örgütlerin 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e saldırarak bin 200'den fazla kişiyi öldürmesi ve 351 kişiyi rehin almasıyla başlayan savaşta bugüne dek Gazze'de 65 binden fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

