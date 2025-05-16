İtalya Başbakanı Meloni'den Barış Müzakereleri Açıklaması

İtalya Başbakanı Meloni'den Barış Müzakereleri Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Putin'in barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesinin dünya görüşlerini şekillendirdiğini belirtti. Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuşan Meloni, Ukrayna'nın yanında duracaklarını ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefli barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesine işaret ederek, "dünyanın kimin müzakere masasına oturmak istediğini, kimin ise istemediğini gördüğünü" söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimdeki zaferi nedeniyle tebrik ederek, "Avrupa, Rama'nın kararlılığına ve ruhuna yeniden güvenebilir." dedi.

Tiran'ın ilk kez AST Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını ve bunun önemli olduğunu belirten Meloni, Avrupa kimliğinin, coğrafyadan önce tarihin ortaya koyduğu bir olgu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Meloni, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu ve Batı Balkan genişlemesini desteklediğini ifade etti.

Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Meloni, şöyle konuştu:

"Ukrayna halkının kahramanlık ve azmi bize her gün Avrupa'nın ne olduğunu ve ortak kimliğimizin en derin yönünün özgürlük olduğunu hatırlatıyor. Özgürlüğümüzü savunuyor ve barış istiyoruz. Volodimir ( Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) ve Ukrayna sadece barış istiyor."

Meloni, Putin'in barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesine işaret ederek, "Tüm dünya dün kimin müzakere masasına oturmak istediğini, kimin ise istemediğini gördü. Diğer bir anlamda barışı kim istiyor, kim istemiyor görüldü. Dün yaşananları aksilik olarak nitelendirip havlu atmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Rama, zirve öncesi Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılamıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan barış müzakereleri öncesi Zelenskiy dün İstanbul'a gelmiş, Putin ise gelmemişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.