Haberler

İsveçli Sara Madelen Engman İslamiyet'i Seçti

İsveçli Sara Madelen Engman İslamiyet'i Seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan İsveçli Sara Madelen Engman, 'Meryem Sara' ismini aldı. İslamiyet ile tanıştıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Engman, ihtida merasimi ile bu yeni yaşamına adım attı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan İsveçli Sara Madelen Engmanin "Meryem Sara" ismini aldı.

Hilal beldesinde yaşayan Ümit Belen ile evlenen ve bu vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Engmanin, Uludere İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftüsü Lokman Çeven, Müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslam'ın temel prensiplerini anlatarak, Engmanin'i bilgilendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Engmanin, Çeven'in tavsiyesiyle "Meryem Sara" ismini aldı.

İslamiyet'in önemini anlatan Çeven, "İslamiyet, Allahutaala'nın kuluna nasip ettiği en büyük lütuftur. Bizler sadece bu güzelliğe vesile olduk. Rabb'imiz yeni kardeşimize istikamet, huzur ve bereket ihsan eylesin." diye konuştu.

Çeven tarafından Engmanin'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaytasaga:

En güzel köşe dönmenin hesap vermemenin İslamiyet’te olduğunu anladılar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.