ISUBÜ ekibi, Rusya'daki uluslararası gastronomi turnuvasında ödül kazandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 3. İslam Ülkeleri Uluslararası Genç Şefler Turnuvası'nda 'Sosyal Sorumluluk' kategorisinde özel jüri ödülü kazandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 3. İslam Ülkeleri Uluslararası Genç Şefler Turnuvası'nda "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde özel jüri ödülü kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tataristan Cumhuriyeti Restoran ve Otelciler Derneği tarafından düzenlenen turnuvada, tamamı "Kapalı Kutu" konseptiyle gerçekleştirilen yarışmada genç şeflerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, milli mutfak kültürlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve gastronomi alanında kültürel etkileşimin artırılması amaçlandı.

Milli Mutfak Hareketi Genel Başkanı Öner Çulfaz'ın destekleriyle Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan ekipte, ISUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Sena Balbay ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşe Şahin Yılmaz ve Doç. Dr. Gökhan Yılmaz da yer aldı.

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Malezya, Fas, Tunus, Ürdün, Mısır, Senegal, Türkmenistan ve Rusya'dan delegasyonların katıldığı turnuvada, yarışmacılara kapalı kutu içerisinden ana ürün olarak somon ve sınırlı sayıda temel mutfak malzemesi verildi.

Yarışmada, kendi ülkelerine özgü sınırlı sayıda baharat ve sos kullanımına izin verilirken, Türkiye delegasyonu Isparta ve Akdeniz mutfak kültürünü yansıtan gül reçeli, turunç posası ve özel baharat karışımlarıyla yarıştı.

Türk mutfağını modern gastronomi anlayışıyla yorumlayan ekip, başlangıç tabağı olarak "Pancar Carpaccio", ana yemek olarak ise "Kabak Beğendili Somon" hazırladı. Menüde Isparta ve Türk mutfağına özgü aromalar ön plana çıkarıldı.

Jüri, Türk delegasyonunun gastronominin toplumsal mesaj ve farkındalık oluşturma gücünü öne çıkaran yaklaşımını "Sosyal Sorumluluk" alanında Özel Jüri Ödülü'ne layık gördü.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
