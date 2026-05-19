Aksaray'da 19 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Çatıda Yakalandı

AKSARAY'da 'Cinsel istismar' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Tarık B., (33) saklandığı çatıda yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi'nde meydana geldi. Gözcü kameralarına yakalanan Tarık B.'nin 'Cinsel istismar' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari hükümlü olduğu tespit edildi. Bölgedeki asayiş ekipleri, firari hükümlünün peşine düştü. Bir iş merkezine giren Tarık B., saklandığı çatıda yakalandı. Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hükümlüye çevredekiler tepki gösterdi. Tarık B., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı