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'İstek şarkı' cinayetine kurban giden müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı

Güncel Haberler

Müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

'İstek şarkı' cinayetine kurban giden müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı

ANKARA- Müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ali Gündüz Onur Şener Güncel Haberler

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