'İstek şarkı' cinayetine kurban giden müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı

Müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.