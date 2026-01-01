Taksim Meydanı'nda yeni yıl coşkuyla karşılandı

İSTANBULLULAR ve turistler, yeni yılı Taksim Meydanı'nda karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, geri sayımın ardından yeni yıla 'merhaba' dedi.

Taksim Meydanı'nda saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte kalabalık, yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyip dans eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevredeki sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

'2026 YILINDAN BEKLENTİM HUZUR'

Yeni yıldan beklentisini açıklayan Yasin Bulut, "2026'dan huzur bekliyorum. Ailemle vakit geçirmeyi bekliyorum" dedi. Yeni yılı karşılamak için meydanda bulunan Hümeyra Rasimova ise, "Beklentilerim huzur, güzel insanları hayatıma çekmek istiyorum. Sağlık en önemlisi, hepimize mutlu yıllar diliyorum" dedi.