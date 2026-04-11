Haberler

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğunun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA 12 ZANLI ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'taki Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9’u tutuklama, 2’si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

