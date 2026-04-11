İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin 9 kişi tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA 12 ZANLI ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'taki Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9’u tutuklama, 2’si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.