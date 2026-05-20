Haberler

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da farklı ilçelerdeki kurşunlama ve saldırı olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İstanbul'da farklı ilçelerde meydana gelen kurşunlama ve saldırı olaylarına karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen bir kişinin yaptığı suç örgütünün, 17 Nisan ile 11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt ve Kadıköy'de meydana gelen toplam 6 kurşunlama ve saldırı olayına karıştığı belirlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli, Şırnak'ı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum

AK Parti toplantısında görüntülendi! Gerekçesini bakın nasıl açıkladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen kararı en sonunda verdi!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi