İstanbul ve Bilecik Valilerinden Yeni Başsavcıya Ziyaret
İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Duman, valileri karşıladı ve sohbetin ardından fotoğraf çektirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı ziyaret etti.
Gül ve Sözer, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Duman'a ziyarette bulundu.
Bakırköy Adliyesi'nin protokol bölümünde Duman tarafından karşılanan Gül ile Sözer, Başsavcılık makamına geçti.
Duman, sohbetin ardından Valiler Gül ve Sözer ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel