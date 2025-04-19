Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valisi'nden İzinsiz Gösteri Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın izinsiz gösteri düzenleme girişimine tepki gösterdi. Güvenlik gerekçeleriyle belirlenen alanlarda gösteri yapılmasına izin verilmediğini belirten Vali Gül, provokasyon teşkil eden çağrılarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığının Beyoğlu'nda düzenlemek istediği izinsiz gösteriye ilişkin, "Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." açıklamasını yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti:

"Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş, milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak, adli süreç titizlikle takip edilecektir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.