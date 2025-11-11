İstanbul Valisi Gül'den, düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Gül, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bir uçak düşer, bir milletin yüreği dağlanır. İşte böylesi bir yangın... Milletçe başımız sağ olsun. Rabb'im, şehit olan yiğitlerimizi Efendimize komşu eylesin." ifadelerine yer verdi.