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İstanbul Valisi Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki Açıklaması

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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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