İstanbul Valisi Gül, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, Valiliğin resmi internet sitesindeki mesajında, ülkenin ve İstanbul'un kalkınmasına emekleriyle, alın terleriyle büyük katkılar sunan işçi ve emekçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü tebrik etti.

Vali Gül, "Meslekleri ve görüşleri birbirinden farklı milyonlarca insanı ortak bir paydada buluşturan bu anlamlı günün birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, toplumsal refahın artmasına, emeğe saygının çoğalmasına vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emeğin ve dayanışma ruhunun büyümesinin işin, aşın ve üretimin şehri İstanbul ve Türkiye'nin büyümesi olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle fedakarlık, azim ve alın teriyle yarınlarımıza güç katan sizlerin hakkını korumak, çalışma ortamınızı daha adil ve daha güvenli bir hale getirebilmek için bütün kurumlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden özveriyle çalışan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren bütün emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 1 Mayıs'ın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi temennisiyle hayatın her alanını alın teriyle güzelleştiren tüm işçi ve emekçilerimize sağlıklı ve huzurlu yarınlar diliyorum."