İstanbul Valisi Davut Gül, Balıklı Rum Hastanesi'nde çalışmaları inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan yangının ardından restore edilmeye başlanan Balıklı Rum Hastanesindeki çalışmaları inceledi. Ziyaret sırasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis'den bilgi alan Vali Gül, hastanenin restorasyon çalışmalarını yakından takip etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan yangının ardından restore edilmeye başlanan Balıklı Rum Hastanesindeki çalışmaları inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valisi Davut Gül, yangın geçiren ve restorasyonu devam eden Balıklı Rum Hastanesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Vali Gül, inceleme sırasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis'den bilgiler aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Vali Gül'ün Balıklı Rum Hastanesi ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.