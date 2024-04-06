İstanbul Valisi Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında yaşamını yitiren Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, ziyaretinde yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerine başsağlığı diledi.