İstanbul Valisi Gül, ambulansa yol açan 10 yaşındaki Ahmet ve ailesiyle görüştü

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da ambulansa yol açarak örnek bir davranış sergileyen 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim'i ailesiyle birlikte makamında kabul etti. Vali, Ahmet'in bu farkındalık hareketini takdir etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da sokak arasında trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol açan 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ve ailesini makamında kabul etti.

Valilikte yapılan ziyarete baba Muhammed ve anne Dua ile Ahmet Hacı İbrahim katıldı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Gül, yaptığı farkındalık hareketiyle örnek davranışından dolayı Ahmet Hacı İbrahim'e teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Altıntepsi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim'in vakaya gitmeye çalıştığı sırada trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş ve bu hareketi takdir toplamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
