İstanbul Valiliği'nden İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasındaki iddialara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında etkin pişmanlıkla ifade veren tutuklu sanık Ümit Polat'ın iddialarına yanıt verdi. Valilik, Vali Davut Gül'ün kuzeniyle ilişkilendirilmesine dair kesin bir dille reddetti.

İstanbul Valiliği, İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' davasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Davut Gül'ün hakkında ileri sürülen iddialara yönelik açıklamasıdır: "Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan ancak tahliye edilmeyen İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Ağaç A.Ş.'de çalışan kuzeninin 19 Mart operasyonundan önce kendisine 'Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak' dediğini söyledi. 1- İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. 2- Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem. 3- Bu ifadelerde geçtiği gibi hiç kimseyle bu şekilde bir diyalog kurmadım." ifadelerine yer verildi.

