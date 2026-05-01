İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs Açıklaması: 575 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kentte yapılan eylemlerde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir" denildi.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) de arasında olduğu birçok siyasi parti ile örgütün Mecidiyeköy'de bir araya gelerek Taksim'e gideceğini duyurmasının ardından kentin çeşitli noktalarında yoğun güvenlik önlemi alındı. Mecidiyeköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren barikatlar kuruldu. Ara sokaklardan çıkarak Mecidiyeköy'e ulaşan gruplara polis müdahale etti.

Olaylara ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikçe izin verilen Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinglerin coşkuyla kutlandığını vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla, coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri emniyet birimlerinde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA