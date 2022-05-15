İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'i ayağa kaldıran gizemli tünel! Çıkışı aranıyor - Haberler

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İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'i ayağa kaldıran gizemli tünel! Çıkışı aranıyor

Haberler.com - Güncel
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İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'i ayağa kaldıran gizemli tünel! Çıkışı aranıyor

İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'de yol çökmesi sonrası keşfedilen gizemli tünel merak yarattı. Alarma geçen ekipler, tünelin nereye çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

İstanbul'un ünlü ve sosyetik semtleri arasında yer alan Etiler'de dünden bu yana hareketli günler yaşanıyor. Hareketliliğin nedeni ise yol çökmesi sonucu meydana çıkan gizemli tünel...

Etiler Tamburi Ali Efendi Sokak'ta önceki gün yol çökmesi yaşandı. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu.

Bölgeye polis ve İSKİ'den ekipler çağrıldı. Büyük paniğe neden olan gizemli tünelin sonunun nereye çıktığı araştırılıyor.

İstanbul'un sosyetik mahallesi Etiler'i ayağa kaldıran gizemli tünel! Çıkışı aranıyor

İstanbulkulisi.com'un edindiği bilgilere göre söz konusu tünelin o bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınlarından kaçılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Bölgede halen İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması ve tünelin ne zaman, nasıl, kimler tarafından, hangi amaçla kazıldığının tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Haberler.com - Güncel

İstanbul, Etiler, Güncel, Haberler

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