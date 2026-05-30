İstanbul'un Fethi'ne 573. Yıl Dönümünde Dronlu Işık Gösterisi
Yenikapı'daki etkinlikte İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Yenikapı'da dronlarla ışık gösterisi yapıldı.
İstanbul Valiliğince düzenlenen etkinlikte, çok sayıda dron geceyi aydınlattı.
Etkinlikte, İstanbul'un fethi ışıklarla koreografi eşliğinde anlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi.
Gösteride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ile Türk bayrağına da yer verildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok