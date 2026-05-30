Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle " İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" programı düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle fetih ruhunu ve tarihi mirası vatandaşlarla buluşturmak amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak kültürel ve görsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerle tarihi hafızanın güçlendirilmesi ve İstanbul'un fethine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında, Cuma namazından önce Fatih Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 573. yılına ithafen "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" dua programı gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, ecdadın aziz mirası dualarla yad edildi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya dereceleri elde etmiş imam hatip lisesi öğrencileri ile hafızlar; tilavetleri, ilahileri ve dualarıyla gönüllere hitap ederek manevi atmosferi daha da derinleştirdi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlarla program sona erdi.

Program ile İstanbul'un fethinin tarihi, manevi ve medeniyet boyutunun geniş kitlelere aktarılması; genç nesillerin fetih ruhu, tarih bilinci ve Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bilinçlendirilmesi hedeflendi.