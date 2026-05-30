Haberler

"İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" programı düzenlendi

'İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde MEB ve Diyanet iş birliğiyle, İstanbul'un fethinin 573. yılında Fatih Camisi'nde genç hafızların katılımıyla hatim ve dua programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle " İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" programı düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle fetih ruhunu ve tarihi mirası vatandaşlarla buluşturmak amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak kültürel ve görsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerle tarihi hafızanın güçlendirilmesi ve İstanbul'un fethine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında, Cuma namazından önce Fatih Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 573. yılına ithafen "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na: 1453 Genç Hafız 1453 Hatm-i Şerif" dua programı gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, ecdadın aziz mirası dualarla yad edildi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya dereceleri elde etmiş imam hatip lisesi öğrencileri ile hafızlar; tilavetleri, ilahileri ve dualarıyla gönüllere hitap ederek manevi atmosferi daha da derinleştirdi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlarla program sona erdi.

Program ile İstanbul'un fethinin tarihi, manevi ve medeniyet boyutunun geniş kitlelere aktarılması; genç nesillerin fetih ruhu, tarih bilinci ve Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

Makam odasından ilk fotoğraf! Masadaki detaya dikkat
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli

Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Fenerbahçe taraftarını korkutan Asensio iddiası

Taraftarı korkutan iddia! Bunu kimse beklemiyordu
ABD'deki McKinley Dağından düşen 3 Letonyalı hayatını kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek dağından düşen 3 dağcı öldü
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!

Ünlü oyuncu gittiği mekandan sloganlar eşliğinde kovuldu