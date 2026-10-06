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İstanbul'un 103. kurtuluş yıl dönümünde Galata Kulesi Türk bayrağıyla aydınlatıldı

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İstanbul'un 103. kurtuluş yıl dönümünde Galata Kulesi Türk bayrağıyla aydınlatıldı
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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi akşam saatlerinde Türk bayrağıyla ışıklandırıldı. Işıklandırma havadan görüntülenirken kentin farklı noktalarından görülen kule çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Türk bayrağı ile aydınlatılan kule havadan görüntülendi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kentin simge yapılarından Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı. Tarihi kule, akşam saatlerinde Türk bayrağı ile aydınlatıldı. Türk bayrağıyla ışıklandırılan Galata Kulesi, kentin farklı noktalarından görüldü. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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