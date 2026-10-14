İstanbul Ümraniye'de yağışta Nevzat Demir Tesisleri yolunda araçlar mahsur kaldı

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ÜMRANİYE'de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı.

İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken, bölgede zor anlar yaşandı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı