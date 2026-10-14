İstanbul Ümraniye'de yağışta Nevzat Demir Tesisleri yolunda araçlar mahsur kaldı

İstanbul Ümraniye'de yağışta Nevzat Demir Tesisleri yolunda araçlar mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini artıran yağış, Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintilerine yol açtı ve bazı araçlar burada mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken bölgede zor anlar yaşandı; yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
ÜMRANİYE'de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı.
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken, bölgede zor anlar yaşandı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı