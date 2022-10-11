Hepsi sosyal medyada paylaşmak için! Çatıya çıkan gençlerin tehlikeli fotoğraf çekimi

Sosyal medyada paylaşım yapmak için iki katlı binanın çatısına çıkan iki genç, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekimi yaptı. Gençlerin bu hareketi daha önce çatıda çekim yaparken düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ı akıllara getirdi.

İstanbul Tuzla'da önceki gün öğle saatlerinde iki katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, fotoğraf çekimi yaptı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, rahat tavırlarla fotoğraf çekti. Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıya çıkan gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇATIDA ÇEKİM YAPMAK İSTEYİP HAYATINI KAYBEDEN OLDU

Gençlerin bu tehlikeli fotoğraf çekimi, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini hatırlattı. Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü kuzeni tarafından görüntülenmişti.