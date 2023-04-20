İSTANBUL-TRAFİĞİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan Yunus Emre Battal, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde üst geçide çıkıp "Ben işimi, ekmeğimi geri istiyorum" diyerek intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna etmeye çalıştığı Yunus Emre Battal, iki saat sonra eylemini sonlandırdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İSTAÇ AŞ.'nın hafriyat biriminde 9 yıl çalışan Yunus Emre Battal(37) geçen yıl Şubat ayında işten çıkarıldı. Battal, Kağıthane Seyrantepe'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin altındaki TEM bağlantı yolunu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Battal'ın düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı.

Haksızca işten çıkarıldığını söyleyen Yunus Emre Battal "İftira ile işten atıldım. Daha sonra çağırdılar, özür dilediler. İşe geri alacaklarını söyleyip çıkış kodumu düzettiler, çıkış kodumu düzeltmelerine rağmen işe geri almadılar. Akıl, ruh sağlığım gayet yerinde fakat bunları ifşa etmek için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Ben bir CHP üyesiyim, Ekrem İmamoğlu dahil herkesle görüştüm. Herkes birbirine gönderiyor ama kimse bir şey yapmıyor. Yüz kızartıcı hiçbir şey yapmadım, sadece bir inat uğruna işten çıkarıldım. Ben işimi, ekmeğimi geri istiyorum" diye konuştu. Polisin ikna çalışmaları ile iki saat sonra eylemini sonlandırıp bulunduğu yerden inen Battal, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle TEM bağlantı yolunda aksayan trafik, Battal'ın indirilmesi tekrar normale döndü.