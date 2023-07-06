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İstanbul TEM Otoyolu'nda Dron Destekli Trafik Denetimi

İstanbul TEM Otoyolu'nda Dron Destekli Trafik Denetimi

Güncel Haberler

İstanbul TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kavacık Köprülü Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu.

Ekipler, dron desteğiyle emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan, uygunsuz şerit kullanan, tehlikeli şerit değiştiren ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirleyerek cezai işlem uyguladı.

Denetimde kavşak bağlantılarında taralı alan ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye 436'şar lira ceza kesildi. Sürücülerden biri, ceza nedeniyle polis ekiplerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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