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İstanbul Şişli'de 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Şişli'de 297 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, 1 karıştırıcı makine, 1 uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 297 kilogram uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, 1 karıştırıcı makine, 1 uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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