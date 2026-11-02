İstanbul Pendik'te durdurulan kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Pendik'te durdurulan kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda Pendik'te durdurulan kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir kamyonette 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda bir kamyonette uyuşturucu olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, Pendik'te seyreden kamyoneti durdurarak, sürücüyü gözaltına aldı.
Kamyonette yapılan aramada 336 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.