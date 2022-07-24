İSTANBUL-PENDİK'TE ÇATI KATINDA UYUŞTURUCU YETİŞTİREN KARDEŞLER YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL-PENDİK'TE ÇATI KATINDA UYUŞTURUCU YETİŞTİREN KARDEŞLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PENDİK'te apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan iki kardeş, gözaltına alındı.

PENDİK'te apartmanın çatı katında uyuşturucu üretip, satan iki kardeş, gözaltına alındı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alan polis ekipleri, 21 Temmuz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli kardeşler yakalandı. Yapılan aramalarda 26,9 gram kurutulmuş Hint keneviri, 16 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1045 TL, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. S.Y. (35) isimli şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan, mahkemeye sevk edildi. S.Y. (33) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kardeşi S.Y. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Yesevi Mahallesi Güncel Haberler

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