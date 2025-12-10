Haberler

İstanbul Modern Sinema, yılın son programında Çin sinemasını ele alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Modern, 'Hikaye Çin'de Geçiyor' başlığıyla 18-21 Aralık tarihlerinde Çin sinemasının öne çıkan yapımlarını sinemaseverlerle buluşturacak. Program, güncel sosyoekonomik durumu ele alan beş filmden oluşuyor.

İstanbul Modern Sinema, yılın son programında Çin sinemasını konu alacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, son iki yılda Çin sinemasının gişede ve festivallerde öne çıkan yapımlarından oluşan seçki, "Hikaye Çin'de Geçiyor" başlığıyla 18-21 Aralık arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da katkılarıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen programdaki filmler, Çin toplumunun güncel sosyoekonomik durumunu ele alıyor.

Beş filmin yer aldığı seçki, gişede büyük başarı yakalamış yapımların yanında prestijli festivallerde yarışmış filmlere de yer veriyor.

Seçkide Zhang Lu yönetmenliğindeki Berlin Film Festivali adayı "Gölgesiz Kule", Fang Li, Ming Fan ve Lily Gong'un yönettiği "Lisbon Maru'nun Batışı", Wai Keung Lau imzalı "Mantı Kraliçesi", Shao Yihui'nin yönettiği "Onun Hikayesi" ve Jian Liu'nun imzasını taşıyan "Sanat Akademisi 1994" filmi bulunuyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
title