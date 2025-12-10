İstanbul Modern Sinema, yılın son programında Çin sinemasını ele alıyor

İstanbul Modern Sinema, yılın son programında Çin sinemasını konu alacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, son iki yılda Çin sinemasının gişede ve festivallerde öne çıkan yapımlarından oluşan seçki, "Hikaye Çin'de Geçiyor" başlığıyla 18-21 Aralık arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da katkılarıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen programdaki filmler, Çin toplumunun güncel sosyoekonomik durumunu ele alıyor.

Beş filmin yer aldığı seçki, gişede büyük başarı yakalamış yapımların yanında prestijli festivallerde yarışmış filmlere de yer veriyor.

Seçkide Zhang Lu yönetmenliğindeki Berlin Film Festivali adayı "Gölgesiz Kule", Fang Li, Ming Fan ve Lily Gong'un yönettiği "Lisbon Maru'nun Batışı", Wai Keung Lau imzalı "Mantı Kraliçesi", Shao Yihui'nin yönettiği "Onun Hikayesi" ve Jian Liu'nun imzasını taşıyan "Sanat Akademisi 1994" filmi bulunuyor.