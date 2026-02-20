Haberler

İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyonla 5 ildeki suç örgütlerine yönelik 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekiplerin desteğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

