İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İsrail'i temsili mahkemede yargıladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 7 aydan bu yana Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail'i temsili kurulan mahkemede yargıladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu'nda yapılan temsili yargılamanın birinci oturumunda, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berdal Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Akıl hakim olarak görev aldı.

Biri Gazze'den, diğeri Batı Şeria'dan iki Filistinli tanığın da hazır edildiği yargılamayı bazı öğrenciler ve akademisyenler de izledi.

Güney Afrika'nın geçen yıl İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının örnek alındığı mahkemede görev alan öğrenciler, İsrail ve Güney Afrika taraflarını temsilen iddialarını ve savunmalarını ortaya koydu.

Mahkeme, 15 Mayıs'ta yapılacak temsili yargılamada, İsrail'le ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde verecekleri kararı açıklayacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, temsili yargılama öncesinde yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılan bu yargılamayla yeni bir atılıma vesile olmak istediklerini belirterek, katkıda bulunan hocalara ve öğrencilere teşekkür etti.