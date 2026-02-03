Haberler

Maltepe'deki Akran Zorbalığı Soruşturmasında 6 Tutuklama

Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de bir yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğraması üzerine gözaltına alınan 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Maltepe'de akran zorbalığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde verilen talimat üzerine saat 02.00'da, 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahsın; kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltında alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturmada gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs, haklarında tutuklama kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
