Maltepe'deki Akran Zorbalığı Soruşturmasında 6 Tutuklama

(İSTANBUL) - İstanbul Maltepe'de akran zorbalığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde verilen talimat üzerine saat 02.00'da, 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahsın; kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltında alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturmada gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs, haklarında tutuklama kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verdi.