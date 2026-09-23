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İstanbul Laleli'de durdurulan kayıp kişi hırsızlık şüphesiyle tutuklandı

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İstanbul'da kayıp olarak aranan kişi, Fatih'in Laleli semtinde şüphe üzerine durduruldu. Kontrollerde kayıp olarak arandığı ve Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen kişi, emniyet işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da kayıp olarak aranan kişi, yakalandı ve hırsızlık şüphesiyle tutuklandı.

Fatih'in Laleli semtinde şüphe üzerine durdurulan M.R.B'nin yapılan kontrollerde kayıp olarak arandığı belirlendi.

M.R.B'nin aynı zamanda Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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