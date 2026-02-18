Haberler

Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde "İstanbul-Kahire Hava Seferi Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara Hava Müzesi'nde 'İstanbul-Kahire Hava Seferi Fotoğraf Sergisi' düzenleneceğini açıkladı. Sergide, 1914'teki tarihi sefere dair görseller sergilenecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, serginin 20 Şubat-1 Mart'ta izlenime sunulacağı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"1914 yılında gerçekleştirilen İstanbul-Kahire seferi, Osmanlı Devleti'nin ilk uzun mesafeli hava yolculuğu girişimidir. Bu yolculuk, uçakların henüz emekleme döneminde olduğu, gökyüzüne çıkmanın bile büyük bir risk taşıdığı bir zamanda planlandı. Amaç sadece Kahire'ye ulaşmak değil, Türk havacılarının cesaretini dünyaya göstermek, Osmanlı Devleti'nin gücünü hissettirmekti. Bu yolculuk, teknik imkansızlıklara rağmen yola çıkan pilotların, bilinmeze doğru uçan genç subayların ve görev uğruna hayatlarını feda eden kahramanların hikayesidir."

Serginin Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenleneceği bildirilen paylaşımda, müze ziyaretinin 18 yaş altı vatandaşlar için ücretsiz olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Utku Şimşek -
