İstanbul Kabataş'ta Metro İnşaatında Kısmi Göçük: 5 İşçi Yaralandı

(İSTANBUL) - İstanbul Kabataş'ta devam eden metro inşaatında çöken iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, bu gece -6. katta yapılan beton dökümü sırasında kısmi göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı.

Yapılan kontrollerde göçük altında başka kimsenin olmadığı belirlendi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildikleri bildirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da olay yerine gelerek kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.