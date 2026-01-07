Haberler

İstanbul İtfaiyesi, 2025 Yılında 135 Bin 510 Olaya Müdahale Etti

Güncelleme:
İstanbul İtfaiyesi, 2025 yılı boyunca toplam 135 bin 510 olaya müdahale ederek, 11 bin 763 kişiyi kurtardı. Yangın, arama-kurtarma ve hayvan kurtarma çalışmaları ile eğitim faaliyetleri yoğun şekilde sürdürüldü.

(İSTANBUL) - İstanbul İtfaiyesi, 2025 yılını şehrin güvenliği için yoğun bir çalışma temposuyla tamamladı. Ocak–Aralık dönemini kapsayan verilere göre İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yıl boyunca toplam 135 bin 510 olaya müdahale etti.

İstanbul İtfaiyesi, 2025 yılı boyunca kent genelinde toplam 135 bin 510 olaya müdahale etti. 5 bin 82 personel, 134 istasyon ve 901 araçla yürütülen çalışmalarda 11 bin 763 kişi kurtarılırken, yüz binlerce yurttaşa afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Bir yıllık operasyonel veriler kapsamında İstanbul İtfaiyesi'nin 2025 yılı boyunca 5 bin 82 personel, 134 istasyon ve 901 araçla görev yaptığı bildirildi. Kentin farklı noktalarına yayılan istasyon ağı ve aktif araç filosu ile olaylara müdahale edildiği belirtildi.

Yangın, arama-kurtarma ve hayvan kurtarma çalışmaları

2025 yılı boyunca İstanbul genelinde 27 bin 820 yangına müdahale edilirken, 8 bin 378 arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Aynı dönemde 18 bin 858 hayvan kurtarma çalışması yapıldığı açıklandı. Toplam olay sayısı içinde su tahliyesi, acil sağlık hizmetleri ve diğer itfaiye olaylarının da yer aldığı kaydedildi.

İtfai olayları kapsamında yıl boyunca toplam 11 bin 763 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Verilerde, farklı türdeki olaylarda gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

Acil sağlık ve önleyici faaliyetler

İstanbul İtfaiyesi'nin 2025 yılı verilerine göre acil sağlık hizmetleri kapsamında 43 bin 62 olaya müdahale edildi. Ayrıca yetki verilen firmalar tarafından temizlenen baca ve yağlı kanal sayısının 38 bin 813 olduğu açıklandı. Yangın önlem faaliyetleri kapsamında ise 30 bin 138 işlem gerçekleştirildi.

Afet ve yangınlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında 2025 yılı boyunca 425 bin 741 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerin, afetlere hazırlık ve yangın güvenliği konularını kapsadığı bildirildi.

Müdahale planları hazırlandı

Açıklanan yıllık verilerde, 2025 yılı içerisinde toplam 413 müdahale planının hazırlandığı bilgisi de yer aldı. Bu planların, olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulduğu belirtildi.

İstanbul İtfaiyesi'nin paylaştığı 2025 yılı verileri, kent genelinde yürütülen yangınla mücadele, kurtarma, sağlık, eğitim ve önleyici faaliyetlerin yıl boyunca yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

