Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Sururi Mahallesi Bezciler Sokak'taki iş yerinin önünde bekleyen D.S'ye (54), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etti.

Saldırıda D.S. bacağından yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.