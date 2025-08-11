Fatih'te Dron Destekli Güvenlik Uygulaması

Fatih'te, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde güven timleri, önleyici, trafik, asayiş, narkotik ve ilgili birimlerin katılımıyla Balat Mahallesi'nde "dar alan şok uygulaması" yapıldı.

Suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla yapılan uygulama kapsamında oluşturulan kontrol noktasında şüpheli araçlar durduruldu. Araçlarda arama yapan ekipler, şüphelendikleri kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Dron destekli uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Yıldız, denetim noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fatih'in tarih, turizm, dini ve kültürel yönüyle İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Yıldız, "Adeta kadim şehir İstanbul'umuzun kalbi olan Fatih'te, İstanbul'umuzda, huzurumuza kasteden şehir eşkıyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz net ve bellidir, huzurlu ve güvenli İstanbul." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi'ne de ziyarette bulundu.