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İstanbul, "Denizcilik Şenlikleri"ne ev sahipliği yapacak

AA - Berk Özkan - Güncel
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İstanbul, 'Denizcilik Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri", 1-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri", 1-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenecek organizasyon kapsamında, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz ilçeleri 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte, Festival Park Kadıköy'de Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konser verecek.

Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK ve Rumeli Orhan Kemal'in aralarında olduğu sanatçılar ise Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek gibi sahil noktalarında dinletiler sunacak.

Etkinlik kapsamında Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karaburun, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajlarında yağlı direk yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışları da yapılacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul'un "Denizcilik Şenlikleri" kapsamında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenleyeceği Su Sporları Festivali'nde de yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışları gerçekleştirilecek.

AA / Berk Özkan - Güncel

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